É oficial! Casagrande anuncia Ricardo Ferraço como vice na disputa pelo governo

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta terça-feira (19), que Ricardo Ferraço (PSDB) será seu companheiro de chapa na disputa pelo Palácio Anchieta. A decisão foi divulgada nas redes sociais de Casagrande e foi antecipada pelo AQUINOTICIAS.COM. Ricardo Ferraço é o nome que, junto à senadora Rose de Freitas (MDB), estará na chapa majoritária liderada por Casagrande. Rose estará ao lado do governador na disputa pelo Senado.

Sobre Ricardo Ferraço

Continua depois da publicidade

Ricardo de Rezende Ferraço nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e é filho de Theodorico Ferraço, que já foi prefeito do município e hoje ocupa uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Começou a carreira pública como vereador, em 1982 e foi deputado estadual por dois mandatos. Em 1997, assumiu como secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Espírito Santo e em 1998 foi eleito deputado federal.

Disputou a eleição para o senado em 2002, mas obteve o quarto lugar, as duas vagas do Estado ficaram com o Gerson Camata e Magno Malta. Vice-governador empossado em 2007, foi pré-candidato ao Governo do Espírito Santo. Mas, após desistir da candidatura, apoiou a de Renato Casagrande, então Senador, e lançou-se para a disputa ao Senado, sendo eleito. Em 15 de janeiro de 2016 anuncia seu desligamento do PMDB, por discordar do apoio do partido ao governo Dilma Rousseff. Em 1 de março de 2016, se filiou ao PSDB.

Confira a nota na íntegra:

Continua depois da publicidade

Renato Casagrande, pré-candidato à governador pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), apresenta o nome do ex-senador Ricardo Ferraço, que representa a Federação Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Cidadania, para compor a chapa majoritária como pré-candidato a vice-governador.

Essa caminhada, iniciada na última semana, tem por objetivo a consolidação de um projeto de futuro para o Espírito Santo que, desde o início de 2019, vive um momento de significativos avanços econômicos e sociais.

Neste sentido, a frente liderada pelo governador Renato Casagrande deve seguir, nas próximas semanas, com a composição de uma coligação ampla, envolvendo todas as forças políticas capixabas que desejam um Estado forte e equilibrado, pronto para crescer ainda mais nos próximos anos.

Advertisement