Duas pessoas ficam feridas em acidente na Linha Vermelha, em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 329

Um acidente na manhã desta quinta-feira (21) envolvendo um carro e uma moto, deixou duas pessoas feridas, na Linha Vermelha, na altura do bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. O trânsito ficou congestionado na região por cerca de duas horas.

A mulher que seguia na moto foi socorrida e levada por socorristas do Samu à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa. Já o motorista do veículo, que foi atendido por uma outra equipe do Samu, foi encaminhado ao pronto-socorro da Unimed.

As vítimas estavam conscientes e, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sofreram lesões leves. A dinâmica do acidente não foi informada.

