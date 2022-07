Duas pessoas ficam feridas após carro desviar de mulher supostamente bêbada em Venda Nova

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 68

Advertisement

Advertisement

Um acidente na noite desta quinta-feira (14) deixou duas pessoas feridas em Venda Nova do Imigrante. O capotamento ocorreu no Km 106 da BR-262 e, segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher supostamente alcoolizada estava se jogando na frente dos veículos que passavam na rodovia, falando que iria se matar.

Continua depois da publicidade

Ao tentar desviar da mulher, o veículo capotou e foi parar no canteiro às margens da via. As duas vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Padre Máximo, no município. Militares levaram a mulher supostamente embriagada para a Delegacia de Polícia. A remoção do carro do local ficou sob responsabilidade de um amigo das vítimas, que estava no lugar do acidente.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].