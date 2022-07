Distritos de Córrego dos Monos e Conduru, em Cachoeiro, ganham ambulâncias novas

Por Redação - Redação 21

Nesta sexta-feira (22), mais dois distritos de Cachoeiro foram contemplados, pela Prefeitura, com a entrega de novas ambulâncias. Na parte da manhã, a cerimônia foi realizada em Córrego dos Monos e, à tarde, em Conduru.

Vinculados às unidades básicas de saúde dos distritos, os novos veículos vão melhorar as condições de transporte de pacientes dessas regiões, dando suporte adequado nas remoções para aqueles que precisem de atendimentos na cidade.

Essas ambulâncias estão entre as dez adquiridas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) neste ano, com investimento de R$ 1,7 milhão.

“Estamos fazendo uma grande renovação da frota de ambulâncias, contemplando, principalmente, os distritos, regiões que precisam de fazer, com muita frequência, deslocamentos de pacientes”, frisou o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler

“Toda entrega é uma conquista. Essas ambulâncias são extremamente necessárias para atendermos bem as comunidades de Córrego dos Monos e de Conduru. Nossa gestão também está presente nos distritos, trabalhando por quem precisa”, salienta o prefeito Victor Coelho, que participou das entregas.

Neste sábado (23), a Prefeitura entregará a ambulância do distrito de São Vicente, concluindo as entregas dos seis veículos destinados ao interior do município.

Os outros quatro veículos adquiridos estão, desde o início do ano, a serviço do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes” (PPG), da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) do Marbrasa, do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e do atendimento a pacientes acamados feito pelas equipes da Semus.

Outros investimentos em saúde nos distritos

Além da entrega da ambulância, a Prefeitura está reformando a Unidade Básica de Saúde de Córrego dos Monos. O investimento é superior a R$ 250 mil.

Em Conduru, também haverá reforma e ampliação da unidade de saúde. A obra está orçada em mais mais de R$ 1 milhão e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, já estão sendo realizados os procedimentos para licitação.

