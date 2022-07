Desenvolvimento econômico de Itapemirim é tratado em reunião com Sectides e Aderes

Por Redação - Redação 11

Com a finalidade de alavancar o desenvolvimento da economia de Itapemirim, o Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, e o vice-prefeito, Fábio Pereira (DaGata), estiveram reunidos com o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Ricardo Pessanha. “Itapemirim vai viver uma nova história. Vamos apoiar o setor produtivo, com a infraestrutura necessária para ampliar a geração de emprego e renda para o nosso povo”, garantiu Dr. Antônio Rocha.

O Secretário de Estado se prontificou a trabalhar em parceria com o Município, visando fortalecer a economia e a ampliação da renda per capita na cidade de Itapemirim, incentivar parcerias com investidores, como forma de apoio ao setor produtivo, e intensificar a oferta de cursos de qualificação, através do programa Qualificar-ES.

Participaram da reunião a Gerente Estadual de Educação Profissional, Renata Resstel; a Subsecretária de Atração de Investimentos, Christiane Vargas; os Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico e Social, Wagner Francisco Garcia Mendonça e de Obras e Urbanismo, Fernando César Rodrigues da Silva.

ADERES

Ainda na Secretaria de Desenvolvimento, ao visitar a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), Dr. Antônio Rocha e Fábio Pereira (Dagata) receberam ótimas notícias do Diretor-presidente, Alberto Farias Gavini. Itapemirim vai receber, ainda esse ano, cursos de qualificação e aperfeiçoamento, e também a visita da unidade móvel de crédito, e também a emissão de carteira do artesão.

A conversa tratou também sobre o trabalho do Nosso Crédito, em funcionamento no Município; Feiras de Artesanato; e Projetos de Economia Solidária. “Pretendo reformular o programa de estágios em Itapemirim. Vamos capacita-los para melhor direcioná-los ao mercado de trabalho”, frisou Dr. Antônio, que de imediato recebeu incentivo do Presidente da Aderes, que colocou sua equipe à disposição para isso.

