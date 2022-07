Desafio das Comunidades, do Instituto EDP, tem inscrições abertas até a próxima sexta (15)

Por Redação - Redação 25

O Desafio das Comunidades está de volta. A iniciativa do Instituto EDP, organização que coordena as ações socioambientais e culturais da EDP no Brasil, envolverá mais de 200 comunidades mapeadas nas áreas de concessão da Empresa nos Estados de São Paulo e Espírito Santo. Nesta segunda edição, o desafio realizará uma gincana com as comunidades considerando o tema “Consumo Responsável e Segurança com a Rede Elétrica”. As inscrições estão abertas até 15 de julho pelo site www.lys.academy/edp/link.php.

Para participar, basta ter 12 anos ou mais, curiosidade para aprender sobre o tema e disposição para contribuir com as comunidades participantes. Isso porque os inscritos que não fazem parte dessas comunidades, poderão participar da gincana e transferir sua pontuação para uma delas. Durante o desafio, serão abordadas temáticas como Eficiência Energética, Tarifa Social e Segurança com a Rede Elétrica ao longo de oito etapas. A cada fase, serão estabelecidas pontuações para os grupos participantes e, ao final do desafio, a comunidade com maior pontuação receberá uma premiação: uma benfeitoria de até R$ 40 mil, que poderá ser utilizada para a revitalização ou construção de pequenos espaços de lazer, por exemplo.

”O Instituto EDP visa fortalecer as comunidades e conscientizá-las sobre temas importantes tanto para o dia a dia das pessoas como para o planeta. E este desafio reforça isso na prática, além de abrir espaço para que todos participem e contribuam para o fortalecimento dessas comunidades”, explica Paulo Ramicelli, assessor de diretoria do Instituto EDP.

Relacionamento com a comunidade

A EDP Brasil busca de forma contínua a cooperação e o diálogo com as comunidades para garantir o desenvolvimento sustentável da companhia. A principal plataforma de relacionamento é o Instituto EDP, que contribui para a inclusão social, qualidade de vida e bem-estar das localidades onde a EDP atua. Por meio de programas que promovem acesso à cidadania, à cultura, ao esporte e à educação, o Instituto EDP vem cumprindo e atendendo seu propósito. A atuação ocorre por meio de pilares como: Educação Inclusiva, Transição Justa, Sociedade Saudável e Cultura Transformadora.

Sobre o IEDP

Desde que foi fundado em 2009, o Instituto EDP já investiu mais de R$ 130 milhões em projetos socioculturais que beneficiaram mais de 3 milhões de pessoas, em aproximadamente de 450 programas espalhados por todo o País. Somente em 2021, iniciativas apoiadas pela organização favoreceram mais de 350 mil moradores das comunidades do entorno das áreas de atuação da Companhia. O Instituto EDP tem como responsabilidade estruturar os investimentos e as iniciativas sociais da EDP em frentes ligadas à valorização da Língua Portuguesa, à educação, ao desenvolvimento local com geração de renda, ao empreendedorismo e ao voluntariado, por meio do esporte, cultura e saúde.

Sobre a EDP no Brasil

Presente há mais de 25 anos no País, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração, Transmissão, e Soluções em Serviços de Energia voltados ao mercado B2B, como geração solar, mobilidade elétrica e mercado livre de energia. Em Distribuição, atende cerca de 3,6 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Em 2021 foi eleita pelo segundo ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual figura há 16 anos.

