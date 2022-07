Das ruas para o aconchego da casa própria: conheça a história de Keyla

Por Redação - Redação 18

Keyla Aparecida dos Santos Cristo, de 40 anos, agora, tem endereço e casa própria. Há oito anos, no entanto, essa conquista parecia impossível. A mudança de vida dela começou com uma oportunidade de recomeço.

Keyla era usuária de drogas, vivia pelas ruas da cidade, chegou a ser baleada no pescoço… até que aceitou ser acolhida pela rede socioassistencial da Prefeitura de Vitória. Começava, assim, sua mudança de vida, que, nesta sexta-feira (8), ganhou mais um capítulo feliz: ela recebeu sua casa própria, na Ilha do Príncipe, por meio do projeto Auxílio Moradia.

“Eu abracei a oportunidade e não larguei. Graças a Deus, eu saí daquela vida”, disse Keyla, ao relembrar o início de sua batalha para voltar a ter uma vida digna.

Foram cinco anos nas ruas, incluindo idas e vindas da prisão. A gratidão dela se estende aos profissionais do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro-Pop), do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e às assistentes sociais da Habitação da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), em especial à Adriana Belo, que a acompanhou em todo o processo.

“A história da Keyla é de superação. Ela é uma batalhadora, protagonista de sua história. A conquista dessa moradia é uma vitória também da rede socioassintencial da Prefeitura, que lutou junto com ela”, disse Adriana, emocionada.

O prefeito Lorenzo Pazolini esteve na entrega da residência à Keyla e destacou a história de superação dela. “A Keyla passou cinco anos vivendo nas ruas, exposta a todo tipo de situação degradante, em uma situação muito difícil. E, hoje, ela está reescrevendo sua história, recebendo sua casa própria, e vai viver com dignidade. É nisso que nós acreditamos! Parabéns, Keyla, e obrigado a todos os servidores da Prefeitura de Vitória”, disse o prefeito.

Com a casa da Keyla, já são 126 imóveis entregues em Vitória em 18 meses de gestão.

Auxílio Moradia

Por meio do projeto Auxílio Moradia, previsto na Lei Municipal Nº 6592/2006, o beneficiário recebe uma carta de crédito para a compra de um imóvel residencial. O valor do Auxílio pode chegar a R$ 60 mil, conforme avaliação técnica, sendo pago diretamente ao vendedor do imóvel indicado pela família. A renda familiar dos atendidos precisa ser de até três salários mínimos e a família habitar imóvel com risco estrutural e/ou geológico grave, inserido em área de risco ou interesse ambiental, ou, ainda, estar em situação de rua e ser atendido pela rede socioassistencial.

