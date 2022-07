Criminosos invadem propriedade, fazem casal refém e levam R$ 60 mil em objetos em Mimoso do Sul

Por Redação - Redação 325

Um casal viveu momentos de terror, após terem a casa onde moram invadida por dois criminosos, na noite dessa sexta-feira (29). O crime aconteceu em uma propriedade rural, que fica na localidade de Sossego, em Mimoso do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), por volta de 20h20, um senhor procurou a sede PM pedindo ajuda, informando que sua filha o telefonou dizendo que bandidos invadiram sua residência e a trancou no banheiro, juntamente com seu marido.

Os policiais então, seguiram até a residência. Ao chegarem no local, encontraram a porteira do sítio escancarada e as luzes parcialmente apagadas. Dentro do imóvel, os militares resgataram o casal, que estava preso no banheiro.

Em depoimento, eles relataram que dois homens armados e encapuzados, sendo um de cor morena escura e outro de pele clara, entraram na casa no momento em que a mulher saía para lavar o cabelo. Disseram ainda que, a todo o momento, os bandidos deixavam muito claro que nada de ruim aconteceria às vítimas, agindo de maneira coordenada, como se já soubessem previamente o que iriam levar.

A ação da dupla durou cerca de 40 minutos, que foi suficiente para levar dinheiro em espécie (oriundo da venda de café), carnes congeladas, combustível da motocicleta deixada na garagem, dois televisores de 32 e 42 polegadas, equipamento de videomonitoramento, dois celulares e um automóvel Fiat/Strada de cor prata, deixando um prejuízo estimado em R$ 60 mil.

Ainda segundo relato do dono da casa, um HB20 de cor branca, em atitude suspeita, rondou as imediações da fazenda nos últimos dias.

As vítimas não manifestaram interesse em receber atendimento médico, muito menos relataram qualquer tortura física sofrida durante o crime. O casal foi instruído pelos policiais militares, a dormir em local mais seguro e requerer, em data oportuna, investigação do caso junto a Polícia Civil.

