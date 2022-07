Criança de dois anos morre e pais são presos suspeitos de estupro e tortura no ES

Por Redação - Redação 178

Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos, e Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, foram presos, em flagrante, nesta terça-feira (05), suspeitos de matar o próprio filho, o menino Jorge Teixeira da Silva, de apenas dois anos. Segundo informações da Polícia Civil, através da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, há indícios de que o casal estuprou e torturou a criança.

Jorge foi levado pelos pais ao Pronto Atendimento da Glória na segunda-feira (4), sob a alegação de estar com sintomas de pneumonia. Devido à gravidade da situação, o menino foi transferido para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), mas acabou morrendo na madrugada de terça-feira (5).

Segundo as primeiras informações, a criança apresentava sinais de violência física e sexual, que foram detectados pelos profissionais de saúde do hospital.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal para passar por exames. O médico legista identificou que a vítima foi violentada sexualmente e que a causa da morte foi choque séptico. A criança também teria tido uma perfuração no reto e no ânus devido a um trauma. A polícia suspeita que um objeto contundente foi inserido no ânus da criança e provocou lesões que romperam o intestino.

Segundo informações do médico legista, além das lesões encontradas no ânus e no reto, o menino também tinha lesões no rosto, no dorso, no braço e na perna, que podem ter sido provocadas por queimaduras de cigarro.

A equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha passará mais informações sobre este caso durante uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (06).

