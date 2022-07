Cozinheiras da rede municipal de Marataízes participam de curso do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Por Redação - Redação 10

Advertisement

Advertisement

As cozinheiras da rede municipal de ensino de Marataízes participaram do Curso Preparador de Alimentos, oferecido por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

Continua depois da publicidade

A capacitação foi promovida pela Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho e do Sindicato Rural de Marataízes,

“Nossa merenda escolar sempre teve a fama de ser uma das melhores do estado, durante o auge da pandemia inovamos com um kit merenda bem completo, equilibrado, para mantermos esse padrão. Agora estamos focados em capacitar nossas cozinheiras com esse curso de preparação de alimentos, tudo isso para elevarmos ainda mais a qualidade da nossa merenda”, afirmou a secretária municipal de Educação, Cristiane França.

O Curso Preparador de Alimentos tem por objetivo capacitar e qualificar as cozinheiras da rede municipal de ensino no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, oferecendo uma alimentação escolar saudável aos estudantes em todas as etapas da educação básica pública. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, até o final do mês de setembro mais de 100 cozinheiras deverão passar por essa capacitação.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].