Covid-19: 4ª dose de reforço da vacina reduz internações entre idosos em Cachoeiro

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

Diante do aumento do número de casos confirmados de Covid-19 em todo o Espírito Santo, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro reitera a importância das doses de reforço da vacina contra a doença, principalmente para os idosos.

Continua depois da publicidade

Em Cachoeiro, mais de 28 mil pessoas com mais de 60 anos receberam a terceira dose (85% desse público), enquanto quase 17 mil buscaram a quarta dose do imunizante (51%).

A Semus alerta para a necessidade de ampliação dessa cobertura, uma vez que levantamento recente da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) aponta que a taxa de internação entre idosos que receberam apenas a primeira dose de reforço (terceira dose) é quase 2,5 vezes maior do que aqueles que foram imunizados com a quarta aplicação.

O secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, explica que as pessoas com mais de 60 anos são mais suscetíveis às complicações da doença, como internações e óbitos. Devido ao avanço da idade, o sistema imunológico se torna mais frágil, comprometendo a resposta do corpo às infecções.

Continua depois da publicidade

“As doses de reforço aumentam, significativamente, a resposta imunológica e celular do organismo, resultando em maiores níveis de proteção contra a Covid-19. É muito importante que as pessoas mantenham o calendário vacinal atualizado – principalmente, as que pertencem aos grupos de risco, como os idosos”, destaca o secretário.

Salas de vacinação

Policlínica Municipal Bolívar de Abreu

UBS Aquidaban

UBS Aeroporto

UBS IBC

UBS Novo Parque

UBS Abelardo Machado

UBS Gilson Carone

UBS Village da Luz

UBS Amaral

UBS Alto União

UBS São Luiz Gonzaga

UBS BNH de Baixo

UBS BNH de Cima

UBS Zumbi

UBS Paraíso

UBS Coramara

UBS Nossa Senhora Aparecida

UBS Elpídio Volpini

UBS Otton Marins

Interior

UBS Soturno

UBS Burarama

UBS Pacotuba

UBS Córrego dos Monos

UBS Itaoca

UBS Conduru

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected]aquinoticias.com.