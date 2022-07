Cover de Raul Seixas, Ayrton Ramos é uma das atrações do show “O Grande Encontro” em Cachoeiro

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 32

Um dos maiores covers de Raul Seixas do Brasil, Ayrton Ramos, estará em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 12 de agosto, participando do show “O Grande Encontro”, um verdadeiro espetáculo musical que reunirá no palco quatro grandes artistas covers do momento. O evento será realizado no The Place Belas Artes, a partir das 21h30.

Além de Ayrton, participam do show, Fabiano Juffu (O Show das Mil Vozes), Cadu Caruzo (Cazuza) e Nilson Júnior (Renato Russo).

Ayrton Ramos está há mais de vinte anos na estrada cantando e interpretando o personagem Raulzito. Participou de vários shows e peças teatrais em homenagem ao cantor pelo Brasil; já esteve no programa do Faustão, da tv Globo; e fez apresentações na Flórida e em Las Vegas, nos EUA.

Por sua semelhança com o “Maluco Beleza”, Ayrton fez parte, em 2011, da gravação de um dvd de Erasmo Carlos com uma performance na música Cover. Nascido em Sumidouro, o artista começou a cantar composições do ícone da contracultura em 1974, quando Raul Seixas lançou o LP Gita.

Em 1991, conheceu em São Paulo o fundador do primeiro e maior fã clube de Raul Seixas, Sylvio Passos, que lhe deu maior atenção. Teve o privilégio de conhecer todo acervo e, com sua morte, sentiu-se na obrigação de manter acesa na memória das pessoas a extraordinária capacidade do Maluco Beleza. Em 1989 se assumiu como cover do roqueiro. Nos shows, é acompanhado pela Banda Energia.

Um Show musical e teatral onde além de interpretar as canções, interpreta como ninguém o ator que Raul sempre foi. A cada sucesso alcançado em suas apresentações, cresce cada vez mais a vontade de continuar no mundo artístico. Constatando o reconhecimento e admiração do seu trabalho pelo público, que se torna fiel por onde passa, afinal, “O show não pode parar!”.

Raul Seixas

Raul ganhou notoriedade no cenário musical brasileiro com suas composições irreverentes, criando um estilo musical próprio classificado pela crítica como rock/baião.

O cantor e compositor morreu aos 44 anos vítima de uma pancreatite crônica, e deixou um legado de 21 discos atemporais, que continuam sendo vendidos, tornando Rauzito um símbolo do rock no país e um dos artistas mais cultuados e queridos por várias gerações de fãs. O vigor musical de Raul Seixas continua a ser considerado importante até hoje em dia.

