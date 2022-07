Corpo com sinais de violência é encontrado em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 373

Um corpo com sinais de violência foi encontrado na manhã deste sábado (9), em Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, trata-se do corpo de um homem que estava em um terreno na localidade de Graúna, no interior do município. Inicialmente, a vítima foi identificada como “Dudu feijão” e estava em saída temporária do sistema prisional.

Mais informações, em breve.

