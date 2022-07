Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave devem aumentar no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 53

O Espírito Santo mostra tendência de aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz nesta quarta-feira (13). Outros Estados também seguem a mesma tendência: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

A maior parte dos casos entre os adultos é decorrente de infecções pelo coronavírus. O mesmo ocorre com crianças entre zero e quatro anos. Antes, o crescimento foi marcado pela presença do vírus sincicial respiratório, mas o último estudo aponta predominância do vírus da Covid.

A análise é referente ao período de 3 a 9 de julho e tem como base os dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe). De forma geral, no Sudeste, Sul e Centro-Oeste é possível ver que há desaceleração no número de casos, indicando, inclusive, que muitos podem ter chegado ao chamado platô.

