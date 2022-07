“Caso exista interesse, estou à disposição para recebê-lo”, diz Casagrande sobre visita Bolsonaro ao ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 67

Apesar de ter apoio do PT e deixar claro que apoia Lula na corrida pela presidência da República, o governador Renato Casagrande (PSB) já disse que o Palácio Anchieta está de portas abertas para todos os presidenciáveis que vierem ao Espírito Santo. Assim foi com a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, e assim será, segundo ele, com Jair Bolsonaro (PL).

“Estou inteiramente à disposição do presidente, se ele fizer algum contato querendo se encontrar comigo. Vou recebê-lo no Palácio assim como encontrei a Simone Tebet (MDB). Ele é o presidente da República e será recebido para discutir assuntos de interesse do Espírito Santo”, disse Casagrande, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (20), em Cachoeiro de Itapemirim.

Até o momento, segundo o governador, não ocorreu nenhum contato para que o encontro se concretize. A informação da vinda de Bolsonaro no fim de semana ainda é extraoficial, e há certeza porque o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) está discutindo a agenda e os trâmites com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp). “O presidente virá. No entanto, não há nenhum contato oficial para o encontro comigo. Mas estou à disposição do presidente”, disse Casagrande.

