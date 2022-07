“Casagrande está com Lula e o PT estará com o PSB e Casagrande", diz nota do Partido dos Trabalhadores

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 51

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou uma nota, nesta sexta-feira (15), falando sobre o apoio da legenda à reeleição de Renato Cadagrande (PSB) ao Governo do Espírito Santo. O partido, que chegou a apontar Fabiano Contarato como o nome que disputaria o pleito, voltou atrás e decidiu apoiar o atual governador.

A nota, assinada pelas presidentes nacional e estadual do partido, Gleisi Hoffmann e Jackeline Rocha, fala que “Contarato nos trouxe esperança para o cenário político capixaba, que também passa por mudanças. […] Mas, neste momento, somos chamados a construir e reconstruir caminhos”.

Nesse ponto, a nota fala do apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB). “Casagrande é um democrata e tem uma conexão histórica com o PT. Seu apoio ao presidente Lula mostra que cada vez mais pessoas estão escolhendo o amor em vez do ódio. Sim, existem diferenças em nossas visões, mas nada tão importante quanto trazer de volta a alegria das pessoas, manter o Espírito Santo em um caminho progressista e evitar a reeleição de Bolsonaro”.

“Casagrande está com Lula e o PT estará com o PSB e Casagrande para construir sua reeleição no Espírito Santo. Uma união que simboliza nossa coragem e a busca da construção de uma unidade política diante dos grandes desafios impostos pelos desgoverno atual”.

Sobre Contarato, a nota ressalta: “É importante lembrar que o senador Fabiano Contarato segue ao lado de Lula, percorrendo o Brasil e todo nosso Estado combatendo o bom combate com generosidade e diálogo”.

Veja a nota, na íntegra:

Se hoje estamos aqui é porque somos fiéis à nossa história. E porque temos esperança.

O Brasil vive hoje um momento assustador, com um discurso de ódio que se alastra e que incapacita as pessoas na busca de soluções. Surgem notícias revoltantes, uma após a outra, e enquanto muitos de nós nos indignamos, outros consideram fato corriqueiro tudo o que enfrentamos: intolerância, violência, inflação, racismo , misoginia, desemprego, escândalos.

São tempos duros, caminhos difíceis. E o compromisso do PT Espírito Santo é, junto com uma frente progressista, democrática, ampla, lutar para banir o retrocesso, olhar para frente de novo, ter esperança outra vez, crescer com a participação das pessoas. Hoje, essa esperança está representada pela chapa Lula/Alckmin.

Seja no governo do Espírito Santo, durante os governos Lula e Dilma, nas cidades que administramos, ou com nossa presença no parlamento e nos movimentos sociais deixamos um legado de conquistas importantes: como a manutenção da estabilidade econômica, a retomada do crescimento do país, o combate à violência, a transparência, a redução da pobreza e da desigualdade social e o combate à fome.

O PT tem o diálogo como parte de sua identidade. Sabemos ouvir as ruas, escutar aqueles que não têm voz e é isso o que nos traz até aqui e que nos guia adiante.

Contarato no trouxe esperança para o cenário político capixaba, que também passa por mudanças. E por refletir este momento, assim como fizemos em 2014 e 2018 , apresentamos legitimamente um projeto, com envolvimento, coragem e compromissos com as causas sociais e com a defesa de quem mais precisa. É necessário estabelecer um marco de esperança que o Brasil e o Espírito Santo querem, necessitam e sonham.

Um olhar para o futuro.

Mas, neste momento, somos chamados a construir e reconstruir caminhos. Não podemos titubear diante de ameaças antidemocráticas.

Casagrande é um democrata e tem uma conexão histórica com o PT. Seu apoio ao presidente Lula mostra que cada vez mais pessoas estão escolhendo o amor em vez do ódio. Sim, existem diferenças em nossas visões, mas nada tão importante quanto trazer de volta a alegria das pessoas, manter o Espírito Santo em um caminho progressista e evitar a reeleição de Bolsonaro.

Casagrande está com Lula e o PT estará com o PSB e Casagrande para construir sua reeleição no Espírito Santo. Uma união que simboliza nossa coragem e a busca da construção de uma unidade política diante dos grandes desafios impostos pelos desgoverno atual.

Por isso é fundamental que o gesto que hoje concretizamos represente algo maior que uma aliança eleitoral.Estamos restabelecendo um elo forte, lúcido e coeso na defesa da democracia, dos direitos, da dignidade das pessoas,de um olhar voltado para quem mais precisa.

É essencial estarmos juntos,sem vaidades, sem alimentar pequenas disputas, em prol de um objetivo maior: evitar que o Brasil caminhe cegamente para o obscurantismo e o retrocesso.

E é assim que a gente vai em frente, abraçados com a esperança e com quem quer um Brasil feliz outra vez.

Importante lembrar que o senador Fabiano Contarato segue ao lado de Lula, percorrendo o Brasil e todo nosso estado combatendo o bom combate com generosidade e diálogo.

Agora é construir um caminho de união no Espírito Santo e no Brasil.É mostrar que a paz, o diálogo e o respeito seguem sendo mais importantes do que qualquer projeto movido pelo rancor e a antipolítica!

Nós, do PT, seguimos comprometidos com o povo e, após as eleições, iremos apoiar, criticar, colaborar questionar e agir com os mesmos princípios e valores que trazemos desde o início da nossa caminhada. Essa é a beleza da democracia. Essa é a força da união. Esse é o caminho que queremos construir com todos os capixabas.

O Espírito Santo tem, como sempre, um papel fundamental nessa mudança.

Vamos juntos pelos Espírito Santo.

Vamos juntos pelo Brasil.

Gleisi Hoffmann

Presidenta Nacional do PT

Jackeline Rocha

Presidenta do PT Espírito Santo

