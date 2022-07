Casa do Cidadão de Ponto Alto em Domingos Martins realiza mais de 100 atendimentos em mutirão

Por Redação - Redação 7

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Domingos Martins, por meio da Casa do Cidadão, realizou um mutirão de atendimento no CRAS de Ponto Alto, no último sábado (25). Na ocasião, 103 pessoas foram atendidas, entre crianças, adolescentes e adultos.

Os cidadãos puderam solicitar a primeira e segunda via de RG e foram orientados acerca de outras documentações. A iniciativa da ação partiu dos próprios servidores da Casa do Cidadão, a fim de alcançar o maior número de pessoas sem a documentação, principalmente no interior do município.

Antes da ação, os servidores realizaram a divulgação do mutirão nas escolas de Tijuco Preto, Alto Tijuco Preto, Rio Ponte, Alto Rio Ponte e Ponto Alto, aos alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º anos do ensino médio. A casa do cidadão informa que está trabalhando para realizar mais ações como essa.

