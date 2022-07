Cantora ex-The Voice Kids Brasil, divide palco com técnica Cláudia Leitte na Expo Cardoso Moreira 2022

Por Redação - Redação 97

Dois anos depois de ter participado do The Voice Kids Brasil, a cantora mirim Lívia Corrêa subiu no palco da técnica Cláudia Leitte, durante a Expo Cardoso Moreira 2022, e relembrou a experiência no programa ao cantar “Photograph”, de Ed Sheeran, a pedido de Claudinha. A pequena cantou à capela a canção que garantiu sua entrada no The Voice, na etapa das Audições às Cegas. Com a mesma doçura de antes e mais segura, agora com 13 anos, Livinha arrancou elogios da ex-técnica.

“Como cresceu, meu Deus! Que coisa mais linda!”, comentou Cláudia Leitte, durante o reencontro.

Lívia também dividiu o palco com a amiga Laurah Pessanha, campista e ex-The Voice como ela, cantando o novo single da Claudinha, “Dengo Meu”, em parceria com Juliette e Lucy Alves. O trio de técnica e aprendizes levantou o público, embalando o show no ritmo nordestino das festas de São João.

Antes de subir no palco, Lívia esteve no camarim de Cláudia Leitte e entregou à cantora um buquê de girassóis e uma cartinha escrita à mão. Em seguida, fez uma “selfie” emocionada ao lado da cantora.

“Que momento especial! Confesso que estou em êxtase até agora pela oportunidade única de dividir o palco com a Claudinha. Há tempo eu esperava por este reencontro com minha técnica, só não imaginava que seria tão mágico. Só tenho a agradecer por sentir essa energia tão boa que ela tem”, contou Livinha.

Depois de passar pelo reality musical da Rede Globo, Lívia tem investido na carreira como cantora, segue com aulas de canto, piano e fonoaudiologia e já cumpre sua própria agenda de shows. No mês passado, a cantora se apresentou no Luau dos Namorados, no Cais da Lapa, em Campos, abrindo o show de Toni Garrido.

Lívia também tem mantido contato com o público através das redes sociais, que abastece desde o início da competição. Para continuar acompanhando a evolução da cantora, basta acessar @correalivinha e conferir os passos da pequena antes, durante e após as gravações do reality.

