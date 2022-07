Cantor Roberto Carlos se pronuncia sobre voto nas eleições de 2022

Por Redação - Redação 41

O cantor Roberto Carlos vai manter a sua tradição e não vai revelar em quem votará nas eleições presidenciais deste ano. Em entrevista ao jornal O Globo, ele negou que tenha sido procurado pela equipe de Jair Bolsonaro (PL) para declarar apoio ao candidato à reeleição.

“Essa história de dizer que alguém entrou em contato comigo é mentira. Ninguém entrou em contato. Continuo votando, como sempre votei. E sempre mantive o meu voto em segredo. Assim, isso vai permanecer”, disse o cantor.

Os rumores de que Bolsonaro teria entrado em contato com Roberto Carlos surgiram após Anitta declarar apoio ao ex-presidente e candidato ao cargo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na semana passada, Roberto se envolveu em uma polêmica por conta de um show no Rio de Janeiro. Na ocasião, o cantor mandou que um fã calasse a boca enquanto cantava a música Como é Grande o Meu Amor por Você.

De acordo com a assessoria do cantor, no final da música Calvagada, cerca de 60 fãs se levantaram e foram para frente do palco, gritando “eu te amo”, “casa comigo” e “me dá uma rosa”, o que incentivou outras pessoas que estavam distantes do palco a fazerem o mesmo.

Também ao jornal O Globo, o assessor do cantor afirmou que ele viu a situação como “uma coisa atípica” e não se importou com a repercussão de vídeos que circularam na web.

