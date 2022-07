Campanha recolhe mais de 60 litros de óleo de cozinha em Piúma

Por Redação - Redação 15

Entre os vários trabalhos feitos no mês de junho para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a prefeitura de Piúma, através Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou várias ações importantes voltadas à sustentabilidade. Uma dessas foi a campanha “Óleo Limpo”, em parceria com a empresa Bio Guará, que trabalha com tratamento de óleo usado de cozinha, evitando assim a poluição do meio ambiente.

Foram recolhidos pela Secretaria um total aproximado de 65 litros de óleo, que já foram destinados para produção de biodiesel.

A campanha recolhe os resíduos de óleo usados por moradores, que receberam em troca, material de limpeza para uso doméstico. A campanha foi um sucesso e devido ao ótimo resultado, continuará.

PARTICIPE! Leve seu óleo de cozinha usado na Secretaria de Meio Ambiente, que fica localizado à Rua Felicindo Lopes, 238, Acaiaca, preferencialmente armazenado em garrafas PET. Lembrando que a cada 2 litros de óleo de cozinha usados entregues, você receberá 1 material de limpeza.

Conscientize-se, participe da Campanha!

