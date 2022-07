Cachoeiro terá vacinação contra gripe, Covid-19 e sarampo em supermercados e Dia D no sábado (30)

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

Nesta semana, equipes de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim voltam a realizar ações de multivacinação em locais e horários alternativos, disponibilizando doses contra Covid-19, gripe (Influenza), sarampo, dentre outras vacinas.

Continua depois da publicidade

Na quinta (28) e sexta-feira (29), elas estarão no Perim Center, localizado no bairro Caiçara, e no Supermercado Sempre Tem, no bairro Coronel Borges, das 16h às 20h. Também na quinta, das 8h às 12h, estarão na Praça Jerônimo Monteiro.

O Dia D será no sábado (30), das 8h às 12h, nos seguintes locais: Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” (Centro de Saúde) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Paraíso, Abelardo Machado, Aeroporto, Amaral, Aquidaban, BNH de Baixo, BNH de Cima, IBC, São Luiz Gonzaga, Alto União, Village da Luz, Zumbi, Otton Marins, Nossa Senhora Aparecida, Coramara, Gilson Carone, Novo Parque e distrito de Itaoca. É necessário apresentar documento de identificação e cartão de vacinas.

“É muito importante que as pessoas aproveitem horários e locais alternativos para colocar o cartão de vacina em dia e se protegerem das doenças”, recomendou o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Públicos das vacinas

Continua depois da publicidade

Vacina contra a gripe (Influenza) – Todas as pessoas acima de 6 meses de idade.

Vacina contra o Sarampo – Crianças de 6 meses a menores de 5 anos e, também, trabalhadores da área da saúde.

Vacina contra a Covid-19 – A vacina contra Covid-19 é ofertada ao público a partir dos 3 anos de idade. A terceira dose (primeira dose de reforço) pode ser tomada pelo público acima dos 12 anos, e a segunda dose de reforço (quarta dose), pelo público acima dos 18 anos.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].