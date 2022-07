Cachoeiro terá ações de conscientização nos dias do motorista e do motociclista

Por Redação - Redação 15

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente (Semurb) de Cachoeiro, por meio do Departamento de Educação no Trânsito, realizará uma série de ações na próxima semana, em comemoração aos dias do Motorista e Motociclista, celebrados, respectivamente, em 25 e 27 de julho.

Na segunda-feira (25), haverá a distribuição de materiais educativos nas principais vias do centro da cidade, com abordagem de temas como: respeito aos pedestres; direção responsável; atenção aos semáforos e sinalização; manutenção do veículo; e utilização do cinto de segurança.

Na quarta-feira (27), será realizado, na praça Jerônimo Monteiro, das 14h30 às 17h, um evento com diversas atrações gratuitas para o público, como exposição de motocicletas, simulação de resgate de trânsito pelo Samu 192, distribuição de material educativo, medição de pressão arterial e vacinação contra a Covid-19.

“São duas importantes ações voltadas para a educação no trânsito de Cachoeiro. O motorista que conduz seu veículo com prudência, além de preservar sua própria vida, também olha pela segurança de outros condutores e pedestres”, destaca o secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória.

O Dia do Motorista é comemorado no Dia de São Cristóvão, santo católico considerado o padroeiro dos motoristas brasileiros. Já o Dia do Motociclista, foi instituído a partir de uma sugestão da Associação Brasileira de Motociclista. A data escolhida marca, também, a morte do motociclista Marcus Bernardi, que faleceu em um acidente de trânsito no ano de 1974.

