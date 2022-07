Cachoeiro terá ação de saúde com testagem para hepatites e outros serviços nesta quinta-feira (28)

Por Redação - Redação 27

Nesta quinta-feira (28), Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim ofertará diversos serviços na Praça Jerônimo Monteiro, das 8h às 12h.

Haverá testagem rápida para hepatites B e C, HIV e sífilis, aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação contra gripe (Influenza), Covid-19 e sarampo, além de orientação sobre prevenção de câncer de cabeça e pescoço.

O evento vai contar com a parceria do Centro de Referência em Infectologia Abel Santana (Crias) e do Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci).

O secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, lembrou que as hepatites costumam ser doenças silenciosas, sem sintomas claros, o que aumenta a importância de ampliar a testagem.

“Com essa ação na praça mais movimentada de Cachoeiro, vamos chamar atenção para o tema e facilitar o acesso ao diagnóstico de hepatites B e C por meio dos testes rápidos, que estão sempre disponíveis na rede municipal de saúde. Em poucos minutos o resultado fica pronto e, em casos positivos, já encaminharemos as pessoas para início dos tratamentos indicados”, frisou o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Vacinas contra hepatites A e B

A melhor forma de prevenir hepatites A e B é a vacinação. Em Cachoeiro, as doses estão disponíveis em todas as salas de vacina do município. A de hepatite A é aplicada somente em crianças de um ano de idade. Já a da B está disponível para todos até 49 anos. A hepatite B está associada ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer do fígado e cirrose.

