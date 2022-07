Cachoeiro fica em terceiro lugar no ranking estadual de transparência pública

Por Redação - Redação 18

Advertisement

Advertisement

Cachoeiro de Itapemirim alcançou o terceiro lugar no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2022, que avaliou todas as prefeituras do Espírito Santo. Com nota 95,4, o município foi um dos onze que alcançaram o nível “ótimo” – o mais elevado da avaliação.

Continua depois da publicidade

O estudo inédito, que teve como base o Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), divulgado nesta terça-feira (5), foi realizado em 180 municípios de sete estados do país.

Para se chegar ao resultado, no Espírito Santo, a ONG Transparência Capixaba analisou os portais de transparência e sites oficiais das prefeituras, utilizando metodologia da Transparência Internacional – Brasil, com o objetivo de oferecer um instrumento adicional para que a sociedade, a imprensa e os próprios órgãos de controle tenham acesso à informação e monitorem as ações do poder público na promoção da transparência e da participação social.

Em Cachoeiro, a Controladoria Geral do Município (CGM) é a responsável por articular ações que promovam melhores práticas na gestão pública municipal.

Continua depois da publicidade

“Esse excelente resultado é um trabalho conjunto entre a Controladoria e todas as secretarias e autarquias da administração de Cachoeiro. O trabalho que vem sendo realizado tem como principal objetivo qualificar nossos sistemas e processos, para garantir mais agilidade e transparência no acesso à informação, com foco, principalmente, na participação social”, destacou a controladora geral do Município, Mylena Lopes.

“O desempenho de Cachoeiro no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública nos enche de orgulho e aponta que estamos no caminho certo no que diz respeito à transparência e combate à corrupção”, afirmou o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Advertisement

Portal da Transparência

Continua depois da publicidade

Principal objeto de análise no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2022, o Portal da Transparência da Prefeitura de Cachoeiro disponibiliza informações relativas à gestão municipal.

Na plataforma, o cidadão tem acesso às informações da prefeitura, tais como contabilidade pública e gestão fiscal; relação de cargos, salários e gratificações dos servidores; convênios, contratos e atas de licitações; dentre outras.

“O Portal da Transparência da Prefeitura de Cachoeiro é uma importante ferramenta que está em constante aperfeiçoamento. Com ela, a população pode acompanhar e fiscalizar as ações do poder público de maneira simples e intuitiva”, explica a coordenadora executiva de Controle e Transparência da Prefeitura de Cachoeiro, Kédyma Marques.

O Portal da Transparência pode ser acessado no endereço: transparencia.cachoeiro.es.gov.br/transparencia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].