BRK visita escolas de Cachoeiro com ações de sensibilização sobre importância do saneamento

A BRK, concessionária de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, está visitando as escolas de Ensino Fundamental de Cachoeiro de Itapemirim, participantes do Programa Cuidar Mais 2022, que promove ações de sensibilização, despertando para a importância do saneamento e sua relação com a saúde e o meio ambiente.

Os encontros iniciaram no dia 23 de junho, nas escolas municipais Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários, e Maria das Dores Pinheiro Amaral, no Elpídio Volpini, e irão até o dia 7 de julho, no Colégio Jesus Cristo Rei, no bairro Independência. Dentre as escolas já visitadas, estão: EMEB Galdino Theodoro da Fonseca, no Jardim Itapemirim; EMEB Prof Pedro Estelita Herkenhoff, no bairro Waldir Furtado Amorim; e EMEB São Vicente, no distrito de São Vicente.

O Programa Cuidar Mais, em sua versão voltada para a Educação Fundamental, estimula os alunos das turmas de 8º anos das escolas participantes a desenvolverem pesquisas e entrevistas no entorno das escolas ou nos bairros onde moram, para identificarem os avanços do saneamento e/ou boas práticas ambientais desenvolvidas pelos moradores. As ações identificadas são documentadas através de vídeos, com temáticas voltadas para a sustentabilidade e o desenvolvimento equilibrado.

“Durante as visitas, apresentamos os objetivos, o cronograma do programa, o tema que os vídeos devem ter, os critérios de seleção dos trabalhos, as ideias que podem ser aplicadas na produção do conteúdo, assim como quais disciplinas poderiam apoiá-los nessa produção, como Geografia, Ciências, História e Língua Portuguesa”, explica a analista de Responsabilidade Socioambiental da BRK, Micheline Bernabé.

Micheline ressalta que esses encontros são fundamentais para que os estudantes estejam motivados a participarem das atividades do programa. “Aproveitamos para também falar sobre os avanços do saneamento em Cachoeiro de Itapemirim e da relação do saneamento com o meio ambiente, informações que servirão de apoio para a preparação dos roteiros de filmagem”, acrescenta.

Na sequência do programa, após produzirem o conteúdo audiovisual, os estudantes responsáveis pelos vídeos selecionados em cada escola participarão de um Laboratório de Edição de Imagens, com orientações para a produção final do material. O resultado será apresentado aos familiares dos alunos e convidados no “Cine BRK Sustentável”, previsto para o mês de novembro, em uma sala de cinema do município.

