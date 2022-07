BRK promove passeio ecológico para funcionários e familiares neste sábado (23)

Por Redação - Redação 6

O Dia de Proteção às Florestas, celebrado em 17 de julho, será comemorado neste sábado, 23, pelos funcionários da BRK e seus familiares, em um passeio ecológico à Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba. A área de conservação ambiental possui aproximadamente 450 hectares de Mata Atlântica, preservando a biodiversidade da fauna e da flora no sul do Espírito Santo.

Com cerca de 50 participantes, o passeio incluirá uma trilha em áreas de recuperação em parceria com a BRK, com visita às árvores que foram plantadas pelos próprios funcionários em outras ações da empresa.

“A conexão com a natureza em espaços ao ar livre e a aproximação entre as pessoas têm um impacto significativo na saúde mental e física dos profissionais. Com essa atividade, queremos proporcionar aos nossos funcionários uma manhã em família em um ambiente agradável e que seja capaz de aliviar o estresse do dia a dia”, afirma a analista de Responsabilidade Socioambiental da BRK, Micheline Bernabé.

Segundo Micheline, o passeio também será uma oportunidade para os funcionários acompanharem a evolução das árvores plantadas por eles mesmos, em ações de plantio realizadas pela BRK na unidade de conservação. A concessionária é membro do Conselho Consultivo da Flona e, desde 2009, vem restaurando áreas na floresta através de condicionantes ambientais. A empresa ainda é parceira no Programa Sementes da Flona de Pacotuba, que criou um banco de oferta de sementes florestais de espécies nativas visando à recuperação de áreas degradadas no sul do Estado.

