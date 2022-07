“Brasília não faz ideia da inovação, tamanho e potencial do setor de apostas esportivas”, afirma secretário do Ministério da Economia

Por diagramacao - diagramacao 14

Um dos nomes mais citados na indústria dos jogos de azar atualmente é o do secretário especial de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, Geanluca Lorenzon. O dirigente está por trás da MP que deve regulamentar totalmente as apostas esportivas no país e recentemente ele teve uma conversa com o GMB, esclarecendo algumas questões sobre o tema.

De acordo com Lorenzon, o governo está preocupado em ouvir as companhias que exploram o setor, buscando compreender quais são as melhores práticas mundiais para que dessa forma a atividade opere em sintonia. Sendo que, para ele, “Brasília não faz ideia da inovação, tamanho e potencial do setor de apostas esportivas”.

Em sua entrevista ao GMB, o dirigente primeiro pediu paciência aos envolvidos na indústria dos palpites esportivos, fazendo questão de destacar que apesar de demorado, alguns passos estão sendo dados pelo governo no sentido da regulamentação do setor. “O que podemos falar sobre a regulamentação? Antes de tudo, peço paciência de todos quanto aos movimentos do governo na regulamentação das apostas. Estamos ouvindo todos e em breve as novidades chegarão”, apontou Geanluca.

O secretário relatou que o governo tem seu tempo político e assim que o decreto presidencial sobre o assunto for assinado, o Ministério da Economia através da Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade deve começar a desenvolver decretos e leis para colaborar com a atividade, buscando sempre as melhores práticas internacionais.

Mesmo que boa parte da indústria acredite que o decreto presidencial relacionado a regulamentação dos jogos de azar possa ser divulgado logo, Lorenzon destacou que o tempo político é imprevisível, mas que a secretaria continuará escutando sugestões sobre as práticas que devem ser adotadas.

Apesar da demora na regulamentação, realizar palpites em plataformas online é legal no país, desde que a operadora tenha sua sede no exterior e que de preferência seja licenciada. Por conta disso, os brasileiros podem realizar seus pitacos na competição de sua escolha, inclusive apostas na Copa do Mundo, sendo que o apostasesportivas24.com, conta com uma seleção das melhores plataformas atuantes no Brasil, disponibilizando também um compilado de informações e análises sobre as operadoras, destacando principalmente os bônus e promoções oferecidos por cada uma, assim como os métodos de pagamentos aceitos.

Regulamentação pode demorar mais um pouco

Como dito mais de uma vez por Lorenzon em sua entrevista ao GMB, o governo tem seu tempo político, ou seja, propostas polêmicas, como é o caso da regulamentação das apostas esportivas e outros jogos de azar, devem ser votadas apenas após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Atualmente, Bolsonaro concorre à reeleição e como o mandatário não quer perder o apoio ou simplesmente desagradar algum dos seus aliados, ele provavelmente não deve sancionar o projeto de lei que regulamenta os jogos de azar no país até o término do pleito presidencial.

Além disso, constantemente a bancada evangélica, tem feito pressão para barrar qualquer proposta relacionada à regulamentação dos jogos de azar. Ainda assim, é possível que Bolsonaro e/ou a bancada evangélica não consigam impedir a tramitação do Projeto de Lei 442/91, proposta que prevê a criação de um marco regulatório para os jogos de azar no Brasil.

Recentemente, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi nomeado como relator da matéria no Senado, com isso, após meses engavetada, a proposta finalmente pode ter algum avanço neste segundo semestre de 2022.

Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiantou que o texto não deve esperar muito tempo até que seja votado, e ele acredita que a matéria será aprovada. Ainda assim, Pacheco não determinou qualquer prazo para a votação, mas ao menos já nomeou um relator para o PL 442/91.

