Bisneto e herdeiro das curvas do mestre Niemeyer pela primeira vez em Vitória

A convite dos empresários Flávia Dadalto e Alexandre Queiroz, Paulo Sergio Niemeyer, bisneto do mestre Oscar Niemeyer, vem pela primeira vez ao Espírito Santo para falar um pouco da sua atuação no mercado de arquitetura e design, resgatando a história do seu bisavô, sua maior fonte de inspiração e ensinamentos. O bate-papo exclusivo para convidados acontece na próxima terça, dia 12, na loja de revestimentos Lab Revest, e ele também vai falar e mostrar ao vivo sua nova linha de revestimentos assinados.

Em parceria com a Studio Vetro, Paulo Niemeyer assina a linha de azulejos Alba, no qual seus desenhos tem uma forte relação com a natureza, o povo brasileiro, a essência indígena, a sustentabilidade. São azulejos em formatos 15×15 no qual permite diferentes paginações, criando desenhos personalizados nos ambientes, e em diferentes possibilidades de cores.

Paulo Niemeyer é filho da arquiteta Ana Elisa Niemeyer, e o único bisneto de Oscar Niemeyer formado em arquitetura. Paulo é arquiteto, urbanista e designer de produtos, atuando na área há mais de 20 anos. Em 1999 ele abriu seu escritório, Niemeyer Arquitetos Associados, com sede na capital do Rio de Janeiro. Também trabalhou no Memorial da América Latina com Oscar Niemeyer. Em 2010, com seu bisavô, abriu o Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas e Culturais–INPUC.

Essa vocação descoberta quando muito jovem, Paulo pôde apurar ao longo do tempo, colaborando no desenvolvimento de projetos de Niemeyer realizados em muitas cidades brasileiras, como o Caminho Niemeyer em Niterói/RJ, a Torre de Natal em Natal/RN, o Auditório São Paulo no Parque do Ibirapuera, o Palácio Arariboia, Portugal Pequeno, restauro do Forte do Imbuí, Solar do Jambeiro em Niterói/RJ, Memorial Luis Carlos Prestes em Porto Alegre/RS, entre outros; no exterior a exemplo a Sede do jornal L’Humanité – Saint-Denis – França.

Não faltam “afinidades eletivas” entre Oscar e Paulo Niemeyer: a compreensão de que arquitetura é invenção, a procura de novas formas de comunicação visual, a preocupação em harmonizar espaços cheios e vazios, a eleição pelas curvas, torna seu bisneto Paulo Niemeyer o herdeiro das curvas de Oscar Niemeyer.

Lab Revest: Rua Cassiano Antônio de Moraes, 100, loja 1, Enseada do Suá, Vitória

Tel: (27) 99975- 3900

Instagram: https://www.instagram.com/labrevest/

