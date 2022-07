Bioparque das Aves: Inverno com novas opções gastronômicas em Domingos Martins

Por Redação - Redação 10

O inverno é o período de alta temporada na região de montanhas do Espírito Santo.

Restaurantes e outros equipamentos turísticos sempre preparam novidades para essa

época. Esse é o caso do Bioparque das Aves, que incrementou o cardápio do

restaurante e da cafeteria.

O local possui centenas de espécies de aves e mamíferos, além de atrativos como pesca esportiva, pedalinho e tirolesa. O Bioparque fica no Circuito dos Ipês, em Soído de Cima, pertinho da sede de Domingos Martins, o que é uma excelente opção para quem visita o município, principalmente com crianças.

Na cafeteria, que já conta com delícias como as tortas de fabricação própria e os

lanches caprichados, foram incluídas três opções de brunch, com pães caseiros, ovos,

bacon, queijo, geleia Trogon e até waffle de pão de queijo na panelinha de barro. O

bombom de morango com a fruta colhida na propriedade também já virou sucesso.

Quem procura boa culinária vai encontrar no restaurante do Bioparque. Para este

inverno, as novidades são um linguini ao molho bolonhesa com iscas de parmesão e

três opções de risotos: de queijo com filé mignon, de tilápia e de camarão. Todos os

pratos são feitos com arroz arbóreo e levam crispy de alho poró para finalização.

Também é possível saborear pratos exóticos e exclusivos na região, preparados na

parrilla – espécie de churrasqueira em que as carnes são feitas em uma grande

grelha. Entre os itens do cardápio, destacam-se a rã, o jacaré, a truta, o cordeiro e

cortes bovinos especiais, como chorizo, o ancho e o steak bone.

“Todo o nosso cardápio foi elaborado pela conceituada e experiente chef Izabel

Rosalém, que passou todas as técnicas e as receitas à nossa equipe, que prepara

tudo com muito carinho”, contou Maria Antônia Salomão, uma das proprietárias do

local. O restaurante ainda dispõe de chopes artesanais da região e uma carta de

vinhos.

CONHEÇA OS NOVOS PRATOS

Principais

Linguini alla bolognese – Massa ao molho bolonhesa com iscas de parmesão

Risoto de tilápia – Arroz arbóreo cremoso com emulsão de limão siciliano, tilápia

empanada e crispy de alho poró

empanada e crispy de alho poró Risoto de queijo e filé mignon – Arroz arbóreo envolvido em um creme quatro

queijos, acompanhado de medalhão de filé mignon grelhado com redução de

balsâmico e crispy de alho poró

queijos, acompanhado de medalhão de filé mignon grelhado com redução de balsâmico e crispy de alho poró Risoto de camarão – Arroz arbóreo com emulsão de limão siciliano, camarão M

grelhado na manteiga, lascas de parmesão e crispy de alho poró

Brunch

grelhado na manteiga, lascas de parmesão e crispy de alho poró Brunch 01 – Fatia de pão artesanal tostado com queijo derretido, bacon, ovos mexidos e geleia Trogon

02 – Fatia de pão artesanal tostado com manteiga, mel, iogurte grego com morango e granola

03 – Waffle de pão de queijo na panelinha de barro, dois ovos fritos, molho de tomate e queijo derretido

Serviço

Como chegar: Rota dos Ipês, Chapéu, Soído de Cima, Domingos Martins, distante 8

km da Sede

Funcionamento: sexta-feira (11h às 18h); sábado (9h30 às 18h) e domingo (8h30 às

18h). Entrada permitida até 16h30

Valores: R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia (têm direito à meia entrada estudantes com a

carteirinha, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue, professores e pessoas

com necessidades especiais). Crianças menores de 5 anos não pagam. Os valores

não incluem pescaria esportiva, tirolesa e pedalinho

Tirolesa: R$ 30 por pessoa

Site: www.bioparquedasaves.com.br

Instagram: @bioparquedasaves

