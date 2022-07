Bairro Rubem Braga em Cachoeiro de Itapemirim recebe obras de urbanização

Por Redação - Redação 17

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está investindo quase R$ 2 milhões em obras de urbanização no bairro Rubem Braga. Na rua Wilson Duarte, é construído um muro de contenção para recomposição e estabilização da via, que estava cedendo em razão da erosão e colocando em risco os moradores.

O local ainda receberá obras de rede de drenagem e pavimentação, assim como as ruas Antônio José da Silva, Manoel Duarte e parte da rua Projetada. A previsão da Secretaria de Obras é de que todos os serviços sejam concluídos em 180 dias.

“Essas intervenções são fundamentais para garantir mais segurança e o direito de ir vir dos moradores da região”, frisou o secretário municipal de Obras, Delandi Macedo.

“O Rubem Braga é um dos bairros que já estão sendo beneficiados com obras custeadas com recursos da operação de crédito que firmamos com o Banco do Brasil, visando ampliar o investimento nas áreas que mais carecem de melhorias em infraestrutura”, lembrou o prefeito Victor Coelho, que visitou as obras na última semana.

Outras obras no bairro

Outros investimentos estão sendo feitos no Rubem Braga. Um campo society, fruto de convênio entre a Prefeitura de Cachoeiro e o governo estadual, está sendo construído entre as ruas Francisco Lemos e Pedro Vieira. O investimento é de quase R$ 700 mil e a obra deve ficar pronta ainda neste ano.

Nesta quinta-feira (7), a Prefeitura autorizará o início da reforma e modernização do ginásio na orla do Rubem Braga, para implantação do Centro de Treinamento de Lutas do município.

