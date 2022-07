Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro, ganhará Praça Saudável

Por Redação - Redação 31

Advertisement

Advertisement

Os moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida poderão contar, em breve, com uma nova opção para a prática de atividades físicas. Será assinada, nesta quinta-feira (21), às 10h, na Praça Jerônimo Monteiro, a ordem de serviço para construção de uma unidade da Praça Saudável na região.

Continua depois da publicidade

A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro com o Governo do Estado, que será responsável pela construção e fornecimento dos equipamentos.

O município, em contrapartida, cedeu o espaço com as melhorias necessárias para a execução da obra. O local escolhido para a implantação da Praça Saudável foi o antigo campo de futebol do Nossa Senhora Aparecida.

O projeto da Praça prevê a criação de área específica para uma quadra de areia, pista de caminhada, equipamentos para ginástica e musculação, espaço para convivência, playground e bicicletário.

Continua depois da publicidade

“Essa é uma conquista para o bairro Nossa Senhora Aparecida. O local será utilizado para a prática de atividade física, e servirá como ponto de encontro dos moradores, contribuindo, assim, para a qualidade de vida e inclusão social da comunidade e regiões vizinhas”, destaca o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

“É mais uma importante parceria do Município com o Governo do Espírito Santo, que tem nos ajudado muito com investimentos em obras em diversas áreas, incluindo esporte e lazer. Esta é uma obra de grande valor social e vai proporcionar mais qualidade de vida para a população”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].