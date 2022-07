Avante fecha apoio ao Rede de Audifax para a disputa ao Palácio Anchieta

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 13

Depois de se distanciar do Palácio Anchieta quando o governador Renato Casagrande (PSB) não deu sinais de apoio ao pastor evangélico Nelson Junior ao Senado, o Avante fechou apoio ao Rede Sustentabilidade, que entra na disputa do Executivo estadual com o ex-prefeito da Serra, Audifax Barcelos.

Em uma nota enviada à imprensa, o partido escreveu que “acredita que, com a chegada do Avante, a pré-candidatura ao governo do Espírito Santo ganha ainda mais força, já que a sigla está em constante alinhamento com a nacional. É gratificante saber que ajudamos na construção da chapa de pré-candidatos a deputado federal com nomes respeitados e competitivos”.

A articulação do apoio a Audifax foi feita pelo deputado federal de Minas Gerais e presidente nacional do partido, Luis Tibé. Ele e Audifax se conhecem desde os tempos em que atuaram juntos em Brasília, na passagem do capixaba pela Câmara dos Deputados.

