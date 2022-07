Assaltantes invadem loja, fazem funcionários reféns e levam cerca de 30 celulares em Piúma

Por Redação - Redação 126

Dois assaltantes fizeram uma limpa durante um assalto a uma loja, na manhã desta quinta-feira (21), no Centro de Piúma. Segundo os funcionários, os homens, que estavam armados, entraram no estabelecimento comercial e anunciaram o assalto.

Cerca de 30 aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro foram levados. O valor total do prejuízo não foi informado.

Por volta das 09h20, a Polícia Militar esteve no local. Buscas foram realizadas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados.

Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Piúma e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

