Asfalto novo começa a ser aplicado em rua do bairro Novo Parque em Cachoeiro

Foi iniciada, nesta segunda-feira (11), a etapa de aplicação da nova camada de asfalto na obra de recapeamento da rua José Rosa Machado, situada entre os bairros Novo Parque e Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no trecho entre o trevo da Escola Estadual “Inah Werneck” e o supermercado Polonini.

Devido à movimentação de trabalhadores e maquinário, a via está parcialmente interditada, em meia-pista. Até o presente momento, não há alterações previstas nos itinerários de ônibus do transporte coletivo que trafegam na região.

A previsão de término das obras, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo) de Cachoeiro, que coordena os serviços, é de 20 dias, a contar a partir da data do início dos serviços preliminares, ocorrido na última semana.

Entretanto, em caso de chuva, o prazo pode sofrer alterações, como explica o secretário municipal de Obras de Cachoeiro, Delandi Macedo.

“É sempre bom salientar que o asfalto não pode ser aplicado sob chuva. Por isso, em caso de mudanças no clima em Cachoeiro, os trabalhos precisam ser brevemente paralisados, até que o solo esteja seco, em condições adequadas para receber o serviço”, ressaltou.

Obras concluídas em outras vias

Por meio do programa de recuperação de ruas e avenidas do município, já foram contempladas, também, as ruas Brahim Depes, Joana Carlete Fiorio e Domingos Alcino Dadalto e uma parte da rua Alziro Viana, além das avenidas Fioravante Cipriano, Ubaldo Caetano Gonçalves e um trecho da Linha Vermelha e das avenidas Jones dos Santos Neves e Bolívar de Abreu.

As obras, que contam com investimentos do Governo do Estado do Espírito Santo, são realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura de Cachoeiro, via processo licitatório.

