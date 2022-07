Asfalto novo: 6 km em sete vias já foram recuperados em Cachoeiro

Por Redação - Redação 14

A Prefeitura de Cachoeiro concluiu, na última quinta-feira (21), as obras de recapeamento asfáltico na rua José Rosa Machado, situada entre os bairros Novo Parque e Alto Novo Parque.

Com o término dos serviços, já são sete as vias com asfalto recuperado por meio da primeira fase do programa de recapeamento asfáltico, executado em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, que prevê, ainda, a realização do serviço em outras 9 ruas e avenidas de grande importância para a malha viária do município.

Até o momento, foram contempladas: as ruas Brahim Depes, Joana Carlete Fiorio e Domingos Alcino Dadalto e uma parte da rua Alziro Viana, além das avenidas Fioravante Cipriano, Ubaldo Caetano Gonçalves e um trecho da Linha Vermelha e das avenidas Jones dos Santos Neves e Bolívar de Abreu. Em extensão, já são 6 quilômetros recuperados, dos 12 previstos na primeira fase do programa.

“As vias atendidas foram selecionadas após um criterioso mapeamento, que levou em conta fatores como a conservação do asfalto e o fluxo de veículos que trafegam, diariamente, por essas regiões. Seguiremos realizando esses levantamentos, ouvindo as demandas da população, para futuros novos investimentos”, explica o secretário municipal de Obras de Cachoeiro, Delandi Macedo.

“Estamos seguindo com a primeira fase do nosso programa de recuperação asfáltica, fruto de mais uma importante parceria com o Governo do Estado, com investimento de quase R$ 12 milhões em melhorias em importantes vias do município, gerando mais tranquilidade e segurança aos condutores. Na segunda fase, serão investidos mais R$ 30 milhões, para contemplarmos diversas outras vias”, destaca o prefeito Victor Coelho.

