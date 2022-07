Após matéria do AQUINOTICIAS.COM filha localiza, em Cachoeiro, mãe que não vê há 52 anos

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 328

Final feliz para um drama familiar que durou mais de 52 anos. Em poucas horas, após matéria publicada no portal AQUINOTICIAS.COM na manhã desta quinta-feira (21), a mineira Lúcia Mara de Assis Silva, de 54 anos, conseguiu localizar a mãe, Lenira de Assis, de 70 anos, em Cachoeiro de Itapemirim. As duas perderam o contato há 52 anos.

Lúcia, que atualmente mora no município da Serra, contou que quando tinha dois anos e o irmão apenas oito meses, a mãe decidiu se separar do pai deles, Manoel Ramos Neto da Silva, e sair de casa, em Minas Gerais, para ir morar no Rio. As crianças foram deixadas com os avós maternos.

Desde então as duas não tiveram mais contato, mas mesmo após tantos anos de separação, Lúcia nunca deixou de nutrir o desejo de reencontrar a mãe. “Queria muito conhecer ela. Saber como ela é, porque naquela época era difícil ter foto. Não quero cobrar nada dela, não quero pedir nada a ela. Quero apenas saber de onde vim. Quero muito realizar esse sonho antes de partir dessa terra.”, conta.

Após receber a informação de que a mãe estaria morando no bairro Aeroporto, em Cachoeiro, Lúcia entrou em contato com a equipe de jornalismo do AQUINOTICIAS.COM e pediu para divulgar sua busca. A matéria foi veiculada na manhã desta quinta e poucas horas depois a boa notícia chegou. “Foi muito rápido, fiquei surpresa e emocionada. Agradeço a Deus e ao portal que abraçou essa causa”.

Segundo Lúcia, foi patrão da sua irmã mais nova viu a matéria. “Ela me ligou, falou que era minha irmã e que a mamãe também quer me ver. Foi emocionante”.

Agora, mãe e filha vão se organizar para, enfim, se reencontrarem novamente.

