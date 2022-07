Após dois anos, o tradicional Pagode do Caçadores está de volta e traz o grupo Samba Júnior

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 50

Uma excelente notícia para os pagodeiros de plantão. Após dois anos, um dos pagodes mais tradicionais de Cachoeiro de Itapemirim está de volta e com força total. O Pagode do Caçadores será realizado no próximo sábado (16), a partir das 22h, no luxuoso salão do Caçadores Carnavalescos Clube, no Centro da cidade, e contará com a apresentação de um dos melhores nomes do samba e pagode do Estado.

A atração principal é o Samba Júnior, grupo que ficou nacionalmente conhecido após os vídeos de suas rodas de samba super alto astral viralizarem nas redes sociais. No repertório, os capixabas vão levar clássicos do samba, músicas que são hits do momento e suas canções autorais, que têm ganhado cada vez mais espaço no cenário musical, como: “Além da Cama”, “Sonhando Acordado”, “Amor em Búzios”, “Tem Fofoca”, e outras.

Além do Samba Júnior, outra atração que não vai deixar ninguém ficar parado é o Grupo Sampa e Cia, um dos grupos de samba raiz mais conhecidos e queridos do Sul do Estado. O evento vai contar também com a participação especial de Vinicinho do Cavaco e o cantor Netinho, além de outras participações surpresa.

De acordo com organizador, Harrison Soares, será um evento memorável. “Estamos preparando tudo com muito carinho e o público pode esperar uma noite repleta de música boa e diversão. O salão é todo climatizado, com ambiente aconchegante e seguro. A procura pelos ingressos tem sido boa e acho que vamos superar as expectativas”.

Os ingressos para o Pagode do Caçadores estão sendo vendidos a R$ 30, pelo pix ou picpay através número (28) 999953-1553 ou na Loja Divas, localizada no Guandu. Os primeiros 150 ingressos antecipados ganham um copo do evento de brinde.

