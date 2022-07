Após acidente que matou mãe e deixou filho com sequelas, família de Muqui será indenizada por empresa de eletrodomésticos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 68

Uma família de Muqui que teve o carro atingido pelo caminhão de uma indústria de eletrodomésticos, durante uma viagem à Bahia, será indenizada em mais de R$ 77 mil depois que uma das ocupantes do carro — sendo a esposa do motorista e mãe de duas crianças que estavam no veículo — morreu no acidente e um dos filhos dela perder a função motora de um dos braços após a batida. Uma outra criança, enteada da mulher, também estava no automóvel.

Segundo a Justiça, o motorista do caminhão estava alcoolizado e cruzou a rodovia sem se atentar a preferência dos veículos que transitavam na via principal.

Além da morte da mulher, um dos filhos do casal teve graves lesões em seu braço direito, que foi dilacerado, resultando em debilidade permanente das funções motoras.

O filho que foi gravemente ferido narrou ter sido submetido a diversas cirurgias no braço e ter perdido a funcionalidade da mão direita. Diante disso, a juíza da Vara Única de Muqui entendeu ser pertinente a indenização por danos estéticos no valor de R$ 50 mil.

A indústria também foi condenada a pagar, a cada filho, pensão mensal fixada em um quarto do salário-mínimo, desde a data do óbito da mãe até o dia em que completam vinte e cinco anos de idade, visto que, na época do acidente, os autores eram menores de idade e economicamente dependentes.

Por conseguinte, o viúvo entrou com pedido de indenização por danos materiais referentes ao prejuízo no reparo do carro atingido, o que foi concedido pela magistrada no valor de R$ 27.151,00. Todavia, por falta de comprovação, a reivindicação do ressarcimento das despesas de funeral foi negada.

Diante da fatalidade, a magistrada fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil para os requerentes, ao reconhecer que a morte violenta e prematura da esposa e mãe dos autores implicou em carência afetiva e causou abalo moral, fazendo com que tenham de conviver com a dor da perda para sempre.

