Apiacá realiza Concurso Leiteiro e Feira de Vacas a partir desta quinta (21)

A partir desta quinta-feira (21), acontece, em Apiacá, o XXVII Concurso Leiteiro e Feira de Vacas do município. O evento é uma realização da Prefeitura que vai acontecer no pátio da Secretaria Municipal de Obras, em parceria com o Incaper, Associação dos Produtores de Leite Sul Capixaba (Aplesulca) e Associação dos Produtores Rurais do Vale (Aprova). Além do concurso leiteiro, o evento também terá shows em três noites do evento e sorteios.

O Concurso Leiteiro vai distribuir um total de R$ 26.500,00 que será dividido entre duas categorias: 25 kg e 35 kg. Para participar, o produtor precisa pagar uma taxa de R$ 200,00 e R$ 250,00, respectivamente, conforme a categoria. Será permitida apenas ordenha mecânica e a chegada dos animais acontecerá até as 20 horas de quarta-feira (20).

Na categoria 25 kg, o primeiro lugar vai levar R$ 6 mil de premiação. O segundo lugar ficará com R$ 3 mil, enquanto o terceiro levará R$ 1,5 mil e o quarto, R$ 1 mil. Já na categoria 35 kg, a premiação é um pouco maior até o terceiro lugar. O primeiro vai ficar com R$ 8 mil, o segundo colocado levará R$ 4 mil e o terceiro, R$ 2 mil. O quarto ficará com R$ 1 mil, assim como na outra categoria.

A festa do gado leiteiro em Apiacá está marcada para acabar às 10h30, de domingo (24), com sorteio de brindes e churrasco. Inclusive, será realizado o sorteio de uma bezerra de fertilização in vitro (FIV) para os participantes.

E além disso, todas as noites serão animadas por shows, com exceção de domingo. Na quinta-feira (21), a animação ficará por conta de Valdeir do Acordeon, e na sexta (22), o show noite será com Forró Pegada Top. Enquanto na última noite, sábado (23), o show será de Alessandro Arrocha.

