Alegrense Lorrana conquista título da Liga Espanhola de Futsal Feminino

Por Marcos Freire - Marcos Freire 15

Advertisement

Advertisement

Já a quatro anos no futebol europeu, a jogadora de futsal Lorrana Dias, de Alegre, na região do Caparaó, conquistou mais um título e sagrou-se campeã, junto com sua equipe, da Liga Espanhola de Futsal Feminino. O Futsi Atlético Navalcarnero conquistou seu sétimo título nacional, depois de dois anos de jejum. A campanha ficou marcada pelos incríveis 150 gols marcados, 42 a mais que o Pescados Rubén Burela, vice-campeão com o segundo melhor ataque do torneio.

Continua depois da publicidade

Esse é o primeiro título espanhol da ala Lorrana, já que ela está a uma temporada e meia na Espanha e sua equipe estava há dois anos sem conquistar a Liga. Natural de Alegre, ela tem 27 anos e está no Atlético Navalcarnero desde a temporada 2020/2021. Por isso, Lorrana comemora a conquista. “A Liga espanhola feminina tem a fama de ser a mais difícil do mundo e me faz sentir muito realizada pela conquista”, afirma.

Na trajetória até o título, a equipe espanhola fez 30 jogos e teve 26 vitórias, dois empates e duas derrotas, com 150 gols marcados. Nesta mesma temporada, o time já chegou a outras finais vencendo o campeonato Europeu de clubes e troféu comunidade de Madrid, e foi vice-campeã da Supercopa e da copa nacional. Lorrana participou destas duas últimas competições. Ela marcou 13 dos 226 gols do Atlético Navalcarnero em toda a temporada.

Continua depois da publicidade

Lorrana iniciou sua trajetória nas escolas de Alegre e depois que seu talento foi descoberto, esteve em Santa Catarina, mas sua carreira decolou jogando no Taboão Magnus, de São Paulo, onde ficou por quatro anos, sendo bicampeã da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. E, agora, fez sua a primeira temporada completa na Espanha. Ela também esteve na Seleção Brasileira, universitária e principal.

O C.D Futsi Atlético Navalcarnero é um dos grandes times de futsal, espanhol e europeu. Segundo o prêmio da revista Futsal Planet, o clube está entre os 10 melhores do futsal feminino mundial. O time chegou à sexta taça da primeira divisão nacional. Antes, o Atlético Nasvalcanero havia sido campeão em 2012, 2014, 2015, 2017 e 2019.

Advertisement

Continua depois da publicidade

E além da alegrense Lorrana, o time conta com a ala, também capixaba, Ariane Nascimento. Natural de Viana, a jogadora de 34 anos fez sua oitava temporada na Espanha. Ela chegou quando o clube ainda era denominado “Atlético Madrid Navalcarnero”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].