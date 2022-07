Ação de educação no trânsito mobiliza mais de 300 estudantes em Cachoeiro

Por Redação - Redação 7

A Secretaria Municipal de Mobilidade, Urbanismo e Cidade Inteligente (Semurb) de Cachoeiro e organizações parceiras realizaram, na última quinta-feira (7), na praça Adrião Coelho, bairro Luiz Tinoco da Fonseca, uma ação de conscientização sobre educação no trânsito.

Participaram 330 estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede pública estadual. Um dos destaques foi a Transitolândia, jogo interativo que simula situações vividas no trânsito.

A ação educativa também contou com orientações sobre manutenção de motocicletas para evitar acidentes; simulação de resgate de vítima de acidente; entrega de panfletos com instruções para pedestres e palestra sobre segurança no trânsito.

O evento contou, ainda, com oferta de serviços de saúde, como orientações sobre higiene bucal e medição de pressão arterial e glicemia.

“Só é possível construir um trânsito mais seguro com conscientização da população, e os jovens são um terreno fértil para isso. Quanto mais cedo iniciarmos a abordagem sobre segurança no trânsito, maiores são as chances de formarmos condutores conscientes no futuro”, destaca o secretário municipal de Mobilidade, Urbanismo e Cidade Inteligente (Semurb), Alexandro da Vitória.

As atividades foram realizadas pelo Departamento de Educação de Transito da Semurb, coordenado por Paulo Xavier Bento, com o apoio do Sest/Senat, faculdades Multivix e Pitágoras, Estrela H Motos, Corpo de Bombeiros de Cachoeiro, Departamento de Educação de Trânsito e dos Detrans de Vitória e Cachoeiro.

