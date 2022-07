5º FestCine Pedra Azul: festival homenageia a atriz Malu Mader

Por Redação - Redação 32

O FestCine Pedra Azul escolheu a atriz Malu Mader para ser a grande homenageada de sua quinta edição e, nesta semana, divulgou a lista de filmes selecionados. Foram 42 obras escolhidas de 320 inscritas. Trazendo produções de diferentes estados do Brasil e do exterior, dando luz aos mais diversos gêneros cinematográficos.

O diretor geral do Festival, Marcoz Gomez, informou que o evento este ano, ainda ocorrerá de forma on-line de 09 a 13 de agosto, através do site oficial do festival www.festcinepedraazul.com.br com oito mostras competitivas e que ano que vem o evento voltará a ser de forma presencial.

Esta semana, o festival divulgou a lista dos filmes selecionados, que receberão uma certificação digital concorrendo em 30 categorias.

Os vencedores serão escolhidos pelas comissões de júri do Festival, composta por especialistas e profissionais do cinema.

Relação dos filmes selecionados para 5º FestCine Pedra Azul:

CURTAS NACIONAIS

Professional Experience

Direção: Marco Felipe Rossi

Mais Um Dia

Direção: Lufe Berto (Selecionado)

Primeiro Dia

Direção: Liziane Bortolatto (Selecionado)

Primos

Direção: Daniel Pustowka

Sangues

Direção: Rose de Farias Panet

Diversos de Mim Mesmo

Direção: Coi Belluzzo e Joaquim Haickel

CURTAS INTERNACIONAIS

Perdidas (Espanha)

Direção: Oscar Toribio Carbayo

Kiss Me At Dead Of Night (Japão)

Direção: Dai Sako

MTI (Chile)

Direção: Mauricio Corco

Fever (Suíça)

Direção: Matias Carlier

Cuello (Canadá)

Direção: Sebastian Ortiz Wilkins

Invisible Troupe (Grécia)

Direção: Lampros Ntousikos

‘Til Morning (Estados Unidos)

Direção: Ana Moioli e Ryan Cairns

LONGAS NACIONAIS

Coração de Neon

Direção: Lucas Estevan Soares (Selecionado)

Fora de Cena

Direção: João Gabriel Kowalski (Selecionado)

Memórias Ocultas

Direção: Larissa Vereza e Emiliano Ruschel (Selecionado)

Verona

Direção: Ane Siderman (Selecionado)

LONGAS INTERNACIONAIS

Sweet Disaster (Alemanha)

Direção: Laura Lehmus

The Ugly Truth (Alemanha)

Direção: Krishna Ashu Bhati

Night Is The Expectation Of Day (Iran)

Direção: Moein Hasheminasab

Don’t Tear Yourself Apart

Direção: P. Tavares (Estados Unidos)

DOCUMENTÁRIOS NACIONAIS

Linha de Frente Brasil

Direção: Elder Fraga

Narrativas do Pós

Direção: Jairo Neto e Graubi Garcia

Eu Sou Capim Navalha

Direção: Rodrigo Alessandro Vargas

Cavalo Marinho

Direção: Gustavo Serrate Maia

As Portas Abertas

Direção: Rodrigo Usba

O Artista e a Força do Pensamento

Direção: Elder Fraga

Sobre Pardinhos e Afrocaipiras

Direção: Daniel Fagundes

DOCUMENTÁRIOS INTERNACIONAIS

Tierra Calcinada

Direção: Antonio Ferrer

John Farrow – Hollywood’s Man in the Shadows (Austrália)

Direção: Frans Vandenburg e Claude Gonzalez

The Stray Story (Cyprus)

Direção: Christina Georgiou

Muco: Contradiction Within Tradition

Direção: Oberom Corrêa da Silva

ANIMAÇÃO

Guto – Um Sopro (Brasil)

Direção: Andrei Oliveira e Vitor Meuren

As You Like It (Alemanha)

Direção: Hannes Rall

Anantara (Brasil)

Direção: Douglas Ferreira

WEBSÉRIE

Sala de Espera

Direção: Renan Amaral

O Outro Lado da Lua

Produção: Prodzi Company

Copo Descartável

Produção: Prodzi Company

Até Você Me Esquecer

Direção: Priscilla Pugliese

Sanctum

Direção: Murilo Bonini dos Santos

Call com Cleo

Direção: Amanda Azevedo e Pedro Lucas de Castro

Falaceira

Direção: Max Reinert, Denise da Luz

