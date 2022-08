Empresário João Paulo Diniz morre aos 58 anos

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

O empresário João Paulo Diniz, filho de Abilio Diniz, um dos empresários mais importantes do País, morreu neste domingo, 31, aos 58 anos, no Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

João Paulo, que chegou a atuar no Grupo Pão de Açúcar nos anos 1990, também é sócio de restaurantes em São Paulo, entre eles o Forneria San Paolo e Lasul, e da rede de academias Bodytech.

De acordo com fontes próximas do empresário, o executivo saiu para correr neste domingo, voltou e foi encontrado pela família no banheiro já sem vida. A causa da morte ainda não foi confirmada. Familiares suspeitam de que o empresário tenha tido um infarto ou aneurisma.

Advertisement

Procurada, a assessoria de imprensa da família confirmou a informação. “A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil.”

Continua depois da publicidade

Além da atuação como empresário, João Paulo Diniz também era conhecido por projetos de incentivo ao esporte.

Em 2001, João Paulo passou por um acidente aéreo. Em uma viagem no litoral de São Paulo, o helicóptero no qual estava o empresário caiu. Na ocasião, morreram o piloto da aeronave e a então namorada de João Paulo, a modelo Fernanda Vogel. Ele e o copiloto do helicóptero sobreviveram, após nadarem até a praia.

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com pós-graduação na London Business School, João Paulo iniciou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu avô, o imigrante português Valentim dos Santos Diniz, pai de Abilio.

Continua depois da publicidade

Ele entrou na empresa da família como trainee, quando ainda estava na faculdade. Com os anos, passou por diversas áreas da empresa e colaborou com a modernização do grupo. Em 2003, com a profissionalização do GPA, João Paulo, assim como toda a família, deixou a diretoria executiva, passando a integrar o conselho de administração da companhia até o grupo francês Casino assumir o controle do grupo.

Também em 2003, fundou a empresa de investimentos Componente para administrar os seus negócios. O portfólio da Componente conta com investimentos nos setores de esporte, gastronomia, mobilidade, startups e tecnologia e imobiliário. Atualmente, também atuava no conselho da Península Participações, empresa de investimentos da família Abilio Diniz, e do Instituto Península, organização social da família que trabalha com projetos relacionados a esporte e educação.

Apaixonado por esportes, o empresário e investidor praticava triatlo e participou de inúmeras maratonas e provas pelo mundo desde a década de 1990. Ele também foi um dos idealizadores da Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, prova que se tornou uma das mais tradicionais corridas de rua de São Paulo.

Apostando no esporte como agente transformador, João Paulo incentivava projetos com foco na promoção e profissionalização da prática esportiva no Brasil. Ele fazia parte do conselho da Atletas pelo Brasil e foi um dos criadores do Pacto pelo Esporte, iniciativa que une empresas patrocinadoras do esporte nacional para definir boas práticas em governança, integridade e transparência para a efetivação dos patrocínios feitos às entidades esportivas.

Marcelo Godoy e Fernando Scheller, colaborou Heloisa Scognamiglio

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].