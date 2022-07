Red Bull Bragantino se reabilita e empurra Juventude para lanterna do Brasileirão

Por Estadão - Estadão 4

O Red Bull Bragantino se reencontrou com a vitória na noite deste domingo no Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Fluminense por 2 a 1 na rodada passada, o time paulista fez valer o fator casa e venceu o Juventude por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno.

O gol da vitória foi marcado por Helinho no primeiro tempo. Apesar de não apresentar uma grande atuação, o Bragantino foi melhor por toda a partida, mas faltou objetividade para ampliar o marcador.

O time de Bragança Paulista soma agora 30 pontos, na oitava colocação. O Juventude se complica no Z-4. Com a derrota e a vitória do Fortaleza sobre o Cuiabá por 1 a 0, o time de Caxias do Sul é agora o lanterna da competição, com apenas 16 pontos.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino encara o Atlético Goianiense fora de casa, no sábado, às 19h. O Juventude também joga no mesmo dia, quando recebe o América-MG em Caxias do Sul. Os dois jogos são válidos pela 21ª rodada.

O Bragantino pressionou desde o início do jogo, porém, encontrou dificuldade em furar a boa marcação do Juventude nos primeiros minutos. Ele tinha mais posse de bola, mas não conseguia chegar de forma objetiva ao gol de César.

O Juventude ficou mais retraído e foi quem criou a primeira boa chance e gol. Aos 25, após falha de Natan, Isidro Pitta cortou para dentro e bateu forte para Cleiton fazer grande defesa.

O lance acordou o time paulista, que finalmente chegou com objetividade e abriu o marcador, aos 28. Após cobrança de lateral pela direita, Helinho pegou a sobra e bateu forte para vencer o goleiro César.

No final, o Juventude teve a chance de empatar, aos 42 minutos, novamente com Pitta. Ele aproveitou cruzamento da direita e bateu girando, mas mandou por cima do gol de Cleiton.

O time paulista iniciou o segundo tempo em cima do Juventude e antes dos dez minutos já tinha criado duas boas chances para ampliar o placar. A primeira com Lucas Evangelista e a segunda com Aderlan.

O Bragantino tinha mais volume de jogo, mas não conseguia um placar maior para se garantir em campo. Foi o Juventude quem criou as melhores chances do segundo tempo. Aos 28 quase empatou. Em cobrança de falta nas proximidades da área, Chico colocou no ângulo e Cleiton teve que se esticar todo para evitar o gol.

O goleiro voltou a trabalhar aos 34, quando Vitor Gabriel, após lançamento de Chico, cortou a marcação e parou em Cleiton. No final, Moraes, de cabeça, teve a chance, mas mandou a bola rente a trave do Bragantino, que teve sorte neste último lance.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 0 JUVENTUDE

RED BUL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Praxedes (Sorriso); Artur (Kevin Lomónaco), Jan Hurtado (Gabriel Novaes) e Helinho (Carlos Eduardo). Técnico: Mauricio Barbieri.

JUVENTUDE – César; Rodrigo Soares (Moraes), Thalisson Kelven, Paulo Miranda e William Matheus; Jadson (Anderson Leite), Marlon (Chico Kim) e Bruno Nazário (Edinho); Paulo Henrique, Isidro Pitta e Capixaba (Vitor Gabriel). Técnico: Umberto Louzer.

GOL – Helinho, aos 28 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Léo Ortiz (Red Bull Bragantino) e Bruno Nazário (Juventude).

RENDA – R$ 55.125,00.

PÚBLICO – 3.236 pagantes.

LOCAL Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

