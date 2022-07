De virada, América-MG bate o Avaí e volta a vencer em casa no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 6

Apesar de ter saído atrás no placar, o América-MG conseguiu acabar com o jejum de vitórias em casa no Brasileirão. Na noite deste domingo, em jogo válido pela 20ª rodada, o time mineiro venceu o Avaí, de virada, por 3 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Com o resultado, além de voltar a vencer após cinco jogos de jejum em casa, o América-MG engatou a segunda vitória seguida e subiu para a 13ª colocação com 24 pontos, abrindo quatro da zona de rebaixamento. Já o Avaí vive um momento complicado ao perder a terceira seguida e aparece em 16º com 21, sendo o primeiro time fora da degola.

Mesmo jogando fora de casa, o Avaí começou a partida de forma avassaladora e abriu o placar logo aos três minutos. Em um contra-ataque rápido, Natanael recebeu na esquerda e cruzou na medida para Bissoli, que cabeceou para o fundo das redes. A partir daí, o América-MG se lançou ao ataque em busca do empate.

Mas isso só foi acontecer aos 33 minutos. Em mais uma bola alçada na área, Matheusinho cruzou, a bola passou por todo mundo e sobrou limpa para Henrique Almeida, que bateu cruzado no cantinho.

Na volta do intervalo, o Avaí chegou a pular mais uma vez na frente do placar, de novo em uma cabeçada de Bissoli, aos 19 minutos. Mas desta vez ele estava em posição irregular e o assistente invalidou o lance. Minutos depois, porém, o time visitante foi penalizado com a virada.

Aos 24 minutos, Pedrinho recebeu pela esquerda e cruzou na área. A bola passou pela marcação e Everaldo só escorou para o fundo das redes. Nos minutos finais, os donos da casa se fecharam na defesa, mas sacramentaram a vitória com um gol aos 44 minutos. Everaldo avançou em velocidade, cortou um marcador e bateu de canhota, sem chances para o goleiro Vladimir.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 21ª rodada do Brasileirão. Logo às 16h30, o América-MG visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Um pouco mais tarde, às 19h, o Avaí recebe o Corinthians, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 3 X 1 AVAÍ

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Patric), Luan Patrick, Éder e Danilo Barcelos; Lucas Kal (Benítez), Juninho e Matheusinho (Iago Maidana); Felipe Azevedo (Pedrinho), Henrique Almeida (Wellington Paulista) e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

AVAÍ – Vladimir; Kevin (Renato), Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Raniele, Eduardo (Vitinho) e Jean Pyerre (Jean Cléber); William Pottker, Bissoli (Paolo Guerrero) e Natanael (Muriqui). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Bissoli, aos 3, e Henrique Almeida, aos 33 minutos do primeiro tempo; Everaldo, aos 24 e aos 44 do segundo.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

CARTÃO AMARELO – Everaldo (América-MG).

RENDA – R$ 46.962,00

PÚBLICO – 2.215 presentes.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

