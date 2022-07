Schalke e Monchengladbach goleiam e se classificam na Copa da Alemanha

Por Estadão - Estadão 9

A primeira fase da Copa da Alemanha teve continuidade neste domingo em um dia de muitos gols e com classificação dos favoritos. O Borussia MonchenGladbach aplicou a maior goleada do dia ao derrotar o Oberachern por 9 a 1. O Schalke 04 superou o Bremer por 5 a 0 para garantir classificação sem sustos. O Hertha Berlin deixou uma ótima vantagem escapar e foi eliminado nos pênaltis pelo Braunschweig.

O destaque da goleada do Borussia foi o atacante francês Marcus Thuram, filho do icônico lateral-direito campeão do mundo Lilian Thuram. Marcus precisou de 36 minutos para marcar um hat-trick e abrir 3 a 0 para o time da primeira divisão. Hofmann, duas vezes, Bensebaini, Stindl, Sacally e Neuhaus fecharam a goleada. Nico Huber descontou.

Outra goleada do dia foi do Arminia Bielefeld para cima do Engers, que terminou com placar de 7 na 1. O Augsburg derrotou o Blau-Weiss Lohne por 4 a 0, mesmo placar pelo qual o Sandhausen eliminou o Schwarz-Weiß Rehden.

O Freiburg não teve vida fácil contra o Kaiserslautern. Após empatar por 1 a 1 já na reta final do jogo, a partida foi para a prorrogação e o Freiburg marcou mais uma vez para vencer por 2 a 1. O Hoffenheim foi mais um a precisar da prorrogação para bater o Rodinghausen, por 2 a 0.

O Hertha Berlin foi eliminado nos pênaltis pelo Braunschweig após um duelo emocionante. O Hertha Berlin possuía vantagem de 2 a 0 até os 17 minutos do segundo tempo, quando sofreu dois gols em três minutos. Na prorrogação, o Eintracht fez 3 a 0, mas sofreu novo empate. A decisão foi para a emoção dos pênaltis, vencidos por 6 a 5 pelo Braunschweig.

Entre os outros classificados estiveram o Hannover 96, que eliminou o Schott Mainz. Já o Mainz 05 eliminou o Erzgebirge Aue por 3 a 0. Por último, o Waldhof Mannheim passou pelo Holstein Kiel também nos pênaltis.

