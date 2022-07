Vitor Pereira projeta Corinthians no ataque diante do Flamengo na Libertadores

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

O técnico Vitor Pereira afirma que o Corinthians “vai procurar fazer o seu jogo” diante do Flamengo na terça-feira, no duelo de ida das quartas de final da Libertadores. Isso significa que o time vai procurar a vitória e evitar uma postura reativa, buscando a defesa e, em seguida, o contra-ataque.

Continua depois da publicidade

“Para enfrentar o Flamengo, precisamos estar no melhor nível. Não seremos especulativos. Vamos fazer o nosso jogo”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena após o triunfo sobre o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador projeta confrontos completamente diferentes daqueles disputados contra o Boca Juniors. “O Flamengo é uma equipe com qualidade individual e coletiva, mas com uma dinâmica completamente diferente do Boca Juniors. Serão jogos diferentes.”

Advertisement

A partida deste sábado deu algumas pistas sobre a escalação que o treinador português deverá utilizar na terça-feira. Elas estão em praticamente todos os setores. Na defesa, a zaga (Bruno Méndez e Balbuena) deve ser mantida, pois o treinador confirmou que Raul Gustavo está com problemas musculares no departamento médico. Gil é a outra opção. “Vamos ter de encontrar a melhor dupla de acordo com as características do adversário”, desconversou o treinador.

Continua depois da publicidade

No meio-campo, a formação inicial deverá ter Maycon, Cantillo, Du Queiroz, jogadores que foram poupados ou entraram no decorrer da vitória sobre o Botafogo. O ataque deverá ter Adson, Yuri Alberto e Willian, também com poucos minutos.

O treinador reafirmou que a escalação envolve a avaliação física e o risco de lesões, jogo após jogo. “Temos de ir jogo a jogo, fazer avaliação de como estão fisicamente e também em relação ao risco de lesões. Escolher aqueles que achamos que podem jogar numa intensidade forte nesta sequência de jogos de três em três dias.”

Gonçalo Jr.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].