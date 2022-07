Novorizontino empata nos acréscimos e mantém Vila Nova na lanterna da Série B

Por Estadão - Estadão 8

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o Novorizontino conquistou um importante empate que manteve o Vila Nova-GO na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um dos jogos que fechou a 21ª rodada neste sábado, o time paulista viu os adversários saindo na frente ainda no primeiro tempo, mas conseguiu empatar por 1 a 1 no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Com o resultado, o Novorizontino se manteve na parte intermediária da tabela, na 11ª colocação com 27 pontos. Já o Vila Nova segue na lanterna da competição com apenas 18 pontos em 21 jogos e está há três pontos do Operário-PR, que tem 21 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Novorizontino começou a partida pressionando a saída de bola adversária e buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. A primeira boa chance não demorou para aparecer. Aos cinco minutos, Ronald fez linda jogada, fez fila nos marcadores e soltou o pé da entrada da área, mas acabou mandando para fora.

Aos poucos, porém, o Vila Nova conseguiu equilibrar o duelo e depois de desperdiçar algumas chances, conseguiu sair em vantagem aos 42 minutos. Neto Pessoa recebeu na área, dominou no peito e bateu de primeira, marcando um golaço. No primeiro momento foi dado impedimento no lance, mas depois de analisar o VAR, o árbitro validou o gol. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do time goiano por 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Novorizontino se mandou ao ataque em busca do empate. Logo aos cinco minutos, Danielzinho tabelou com Ronaldo e bateu forte, mas a bola pegou muito efeito e saiu rente à trave. Aos 12, foi a vez de Bochecha pegar um rebote e disparar de fora da área, mas dessa vez o goleiro Tony conseguiu encaixar a defesa.

Apesar de ter se fechado na defesa, o Vila Nova respondeu em um contra-ataque rápido aos 23 minutos e quase fez o segundo. Jefferson avançou e serviu Pablo Dyego, que bateu de primeira, mas mandou para fora. Em cima, o Novorizontino ainda contou com a expulsão de Alex Silva para chegar ao empate. Depois de muito pressionar, aos 46 minutos, Bruno Costa cortou para o meio e chutou no ângulo, fechando o placar em 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no final da próxima semana para a disputa da 22ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Vila Nova recebe o Ituano, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 19h. Já no sábado, o Novorizontino encara o Londrina, mais uma vez no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 VILA NOVA

NOVORIZONTINO – Lucas Frigeri; Wálber (Rômulo), Rodolfo Filemon e Ligger; Danielzinho, Gustavo Bochecha, Ronald (Welliton) e Romário (Reverson); Quirino (Bruno Costa), Ronaldo e Douglas Baggio (Cléo Silva). Técnico: Rafael Guanaes.

VILA NOVA – Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga (Jefferson); Ralf, Romário e Arthur Rezende (Marlone/Moacir); Matheus Souza (Diego Tavares), Pablo Dyego e Neto Pessoa (Daniel Amorim). Técnico: Allan Aal.

GOLS – Neto Pessoa, aos 45 minutos do primeiro tempo; Bruno Costa, aos 46 do segundo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS – Wálber e Danielzinho (Novorizontino) e Arthur Rezende, Alex Silva, Willian Formiga e Neto Pessoa (Vila Nova).

CARTÃO VERMELHO – Alex Silva (Vila Nova).

RENDA – R$ 27.680,00.

PÚBLICO – 1.558 pagantes.

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

