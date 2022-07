Preso por manter família em cárcere privado por 17 anos cumprirá preventiva

Por Estadão - Estadão 0

Advertisement

Advertisement

A Justiça do Estado do Rio de Janeiro transformou em preventiva a prisão em flagrante do lanterneiro Luiz Antônio Santos Silva, de 49 anos, preso na quinta-feira, 28, sob acusação de manter em cárcere privado e agredir a mulher e os dois filhos ao longo de 17 anos. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada no final da tarde deste sábado, 30.

Continua depois da publicidade

Silva está detido no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, e foi submetido a audiência comandada pela juíza Monique Correa Brandão dos Santos Moreira, do 7º Juizado de Violência Doméstica. A defesa dele pediu a concessão de liberdade provisória. Já o Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, “já que o flagrante é legal e há indícios de autoria e materialidade”.

“Os fatos são de extrema gravidade e extremamente reprováveis, considerando que as vítimas, esposa e filhos do custodiado, ficaram, por anos, privadas de sua liberdade e foram submetidas a sofrimento físico e psicológico”, afirmou a juíza. “Ante todo o exposto, por considerar insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, indefiro o pedido de liberdade e converto a prisão em flagrante em preventiva”, determinou a magistrada.

Advertisement

Até a publicação deste texto, a reportagem não conseguiu contato com a defesa de Silva, para que se pronunciasse sobre a decisão.

Continua depois da publicidade

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].