'Guardiões da Galáxia 3': Gunn revela que filme será o mais longo e emocionante

James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, falou sobre o próximo volume da saga, que tem estreia prevista para 5 de maio de 2023. “Este é um filme muito maior, muito mais emocionante e mais longo do que os outros dois filmes. É maior em todos os sentidos”, contou o cineasta ao The Hollywood Reporter na sexta-feira, 29.

O final de Vingadores Ultimato (2019) encerrou o ciclo de muitos personagens, mas o de Gamora foi um mistério, já que a filha adotiva de Thanos não se lembra de nada do que viveu com os Guardiões da Galáxia. Em uma das cenas finais, Quill procura saber para onde ela foi, dando a entender que os guardiões iriam atrás dela no próximo filme.

Karen Gillian, a atriz de Nebulosa, disse ao The Hollywood Reporter que o elenco viu o trailer pela primeira vez na San Diego Comic-Con e que muitas lágrimas foram derramadas ao ver as imagens: “Houve, é claro, muita diversão no filme e vemos sequências divertidas onde a emoção não é tão pesada, mas, há cenas em que a emoção é maior do que nunca no mundo dos Guardiões. Foi difícil passar por alguns deles”.

